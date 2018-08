Kultsu nosti sijoitustaan jalkapallon miesten kolmosessa, seuraava ottelu keskiviikkona sarjan häntäpäätä pitävän Lappee JK:n kanssa

Kultsu FC on noussut miesten kolmosen sarjataulukossa kolmanneksi. Tämän takasi Haminasta haettu 1-5-voitto keskiviikkona.

Sarjaa on jäljellä vielä kahdeksan ottelua, ja seuraava peli on ensi keskiviikkona eli 8. elokuuta Lappeenrannassa. Siellä vastaan asettuu sarjataulukon häntäpäässä kymmenellä pisteellään oleva Lappee JK.