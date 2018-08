Muiden opettajien kesäloma päättyy, Marja Lukkari aloitti eläkepäivät

Koulutyö alkaa Lappeenrannan peruskouluissa ja lukioissa tämän viikon torstaina eli 9. elokuuta. Moni opettaja palaa kesälomalta töihin jo vähän aikaisemmin. Ei kuitenkaan Kimpisen lukion biologian ja maantieteen sekä terveystiedon opettajana viimeksi toiminut Marja Lukkari Joutsenosta.

Pikkulinnut lauloivat, että jäit eläkkeelle. Milloin?

— 1. elokuuta. Yksi ja kahdeksan ovat maagiset lukuni. Virkaurani Joutsenossa alkoi 1.8.81, ja 1.8.18 se päättyi. Tulin Joutsenoon ensin yläasteen biologian ja maantiedon opettajaksi. Kolme vuotta myöhemmin siirryin lukioon.

Millaisin fiiliksin aloitit eläkepäivät?

— Kyllähän tuo aikansa vei koota ajatukset. Käymisvaihe on nyt ohitse, ja on ihan hyvä vaihe menossa. Päivät pitää täyttää eri tavalla. Mutta siinä mielessä lasku on ollut pehmeä, että olin kaksi viime vuotta osa-aikaeläkkeellä eli olin viidestä jaksosta kolme töissä ja kaksi poissa. Käytännössä olen ollut poissa koulusta huhtikuun alusta alkaen.

Kun olit lapsi, mikä sinusta piti isona tulla?

— Olen maalaistalosta, ja silloin sanoin, että minusta tulee ison talon emäntä ja minulla on sata lehmää. Luojan kiitos niin ei käynyt.

Mistä olet kotoisin?

— Olen syntynyt Kiuruvedellä, mutta viettänyt lapsuuteni kymmenvuotiaasta asti Maaningalla Kuopion lähellä. Eli Savosta.

Mikä oli ensimmäinen kesätyösi?

— Missäs minä nyt olinkaan. Varmaankin postissa. Kotikylässäni oli silloin vielä pikkuinen postikonttori.

Montako opetussuunnitelman uudistusta urallesi mahtuu?

— Jos ihan noin vain heitän, ainakin viisi. Tämä viimeisin oli ihan… Sanotaanko näin, että mikään muu uudistus ei ole muuttanut niin montaa asiaa niin nopeassa tahdissa kuin tämä. Ja nuoret opettajat sanovat ihan samaa, en ainoastaan minä vanha. Yksi pelastus on ollut se, että olen tykännyt pelata tietokoneiden kanssa ja etteivät ne olleet minulle mikään kauhistus. Mutta silti.

Tunnetko lukkarinrakkautta Joutsenon lukiota kohtaan?

— Ehdottomasti! Ja se on positiivinen asia. Silloin kun lukio lakkautettiin ja oli päättäjäisjuhla, päätin, etten sureksi enkä haikaile menneitä. Mutta upea koulu on Kimpisenkin lukio.

Mikä Kimpisessä on paremmin kuin Joutsenossa?

— Minä en tykkää vertailla. Olen kaksonen itse, ja koko elämäni minua on verrattu. Opiskelijat ovat samanlaisia, olipa lukio Joutsenossa tai Kimpisessä. Toki siellä on paljon urheilusta kiinnostuneita oppilaita. Työtovereita oli niin paljon, että joukkoon mahtui myös saman aineen kollegoja, joita Joutsenon lukiossa ei ollut. Innostuneita, uusia, nuoria opettajia tuli vastikään kaksi, ja heidän innostuksensa tarttui.

Mitä asiaa oppilaasi eivät tiedä sinusta?

— Minulla ei ole ollut tapana kertoa itsestäni paljoakaan oppilaille. Mitäs tuohon pitäisi vastata? (Jää miettimään, ja palaa myöhemmin puhelimitse asiaan:)

— Minua ärsytti ihan hirveästi, kun vuosia myöhemmin muuan oppilas tuli tunnustamaan luntanneensa kokeessa. Itse voin kritisoida omia möhläilyjäni vuosienkin päästä, mutten odota, että minulle tullaan tunnustamaan kouluaikaisia törttöilyjä. Moikataan, kun nähdään ja muistellaan mukavia. Oppilaat ovat aina tärkeitä!