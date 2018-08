Perinnejumalanpalvelus aloittaa Joutseno-päivät ensi sunnuntaina, messu on vanhanmallinen

Joutsenon Kotiseutuyhdistyksen organisoima Joutseno-päivät kokoaa joutsenolaisia yhteen tällä kertaa hieman totuttua myöhäisempänä ajankohtana eli 15.—19. elokuuta.

Jo ensi sunnuntaina, 12. elokuuta, on Joutsenon kirkossa perinnejumalanpalvelus. Se toimitetaan vanhan käsikirjan mukaisesti.

— Se on messu, jossa vanhemmat ihmiset ovat nuoruudessaan käyneet, eli monelle tuttu, luonnehtii kappalainen Sirpa Kiviniemi-Rosqvist.

Messun liturgiset osat ja virret poikkeavat nykyisistä. Käytössä on vanha virsikirja.

Ennen jumalanpalvelusta kuljetaan huntukivivaellus, mutta siltaremontin vuoksi lyhennettynä. Vaellus kulkee Putkinotkontien ja Soljantien risteyksestä kirkonmäelle, missä vaihdetaan rieskoja.

Keskiviikkona 15. elokuuta Joutseno-päivät avataan Aholassa nuorisoseurantalon pihalla muun muassa markkinoilla, musiikilla ja pitäjän mölkkymestaruuskilpailulla kello 17 alkaen . Osoite on Aholantie 752.

Jänhiälän lavalla tanssittaa torstaina 16. elokuuta kello 18—22 Jade’s Band.

Joutseno-päivien pääjuhla on lauantaina 18. elokuuta kello 10 alkaen Joutsenon torilla. Juhlan avaa Salon taidemuseon johtajan tehtävästä eläkkeelle jäänyt Laura Luostarinen.

Vuorossa on uuden Tulentallojan julkistaminen, ja myös Joutseno-lehden järjestämän Vuoden joutsenolainen -äänestyksen voittaja julkistetaan.

Lions Club Joutseno esittää musiikki-ilottelun.

Sunnuntaina 19. elokuuta kotiseutuyhdistys juhlii 40 vuottaan Virkin salotuvalla . Juhla on kaikille avoin ja alkaa kello 14 Salotuvantiellä.

Ohjelmassa on Päivi Lavikaisen ohjaama Salotuparomanssi-esitys.

Pertti Vuori kertoo yhdistyksen toiminnan vaiheista.

Osallistutko Joutseno-päiviin? Kyllä

En Näytä tulokset