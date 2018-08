Kemiran suola kulkee kanavan kautta, kanavan 50-vuotisjuhlallisuuksia vietetään tänään

Kaksi laivaa viikossa. Koko Saimaan kanavan purjehduskauden ajan.

Kemira Chemicalsin Joutsenon tehtaat käyttää suolaa yhtenä raaka-aineenaan prosesseissa ja kaikki tehtaiden suola tulee laivakuljetuksena Saimaan kanavan kautta.

Vuositasolla suolaa käytetään noin 170 000 tonnia vuodessa, lopputuotteena syntyy muun muassa paperiteollisuuden käyttämiä valkaisukemikaaleja.

Tehtaanjohtaja Janne Tynnisen mukaan kanava ja sen kautta kulkevat suolalaivat ovat oleellinen osa tehtaan raaka-ainehuollossa.

Saimaan kanava on nykyisessä laajuudessaan toiminut 50 vuotta palvellen niin teollisuutta kuin huviveneilijöitäkin. Kanava on merkittävä logistinen yhteys Saimaan alueella ja tänään torstaina juhlitaan kanavan 50-vuotisjuhlaa Lappeenrannassa.

Vanha kanava avautui vuonna1856. Uusi, nykyinen kanava puolestaan vihittiin käyttöön 5. elokuuta 1968.

Kyse on erikoisesta alueesta. Suomen, eli Lappeenrannan puolella kanavan pituus on 23 kilometriä. Venäjän puoleinen 19,6 kilometrin osuus on vuokrattu Venäjältä. Vastaavaa vuokra-aluetta ei ole muualla maailmassa.