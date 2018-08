Kolumni: Kymmenen vuotta Joutsenossa

Muistan kesällä 2008 Joutseno-lehdessä olleen pienen uutisen: Tero Kalpio on valittu Joutsenon seurakunnan seurakuntapastoriksi.

Hauskana yksityiskohtana muistan myös viereisen, vähän suuremman otsikon: Suokumaanjärvestä on saatu 10,5 kg karppi.

Kesän lopussa siirryin Sammonlahden seurakunnasta Joutsenoon, jossa minulla tulee nyt kymmenen virkavuotta täyteen.

Kuluneeseen kymmeneen vuoteen on mahtunut paljon joutsenolaisia koskettaneita asioita.

Ehdin työskentelemään neljä kuukautta itsenäisen Joutsenon kaupungin alueella toimineessa Joutsenon seurakunnassa. Vuoden 2009 alusta alkaen olimme sitten osa Lappeenrannan kaupunkia ja Lappeenrannan seurakuntayhtymää.

Oma kokemukseni seurakuntayhtymään liittymisen ensimmäisistä vuosista tuli käytännön työn kautta. Olen iloinen, että edelleen osana seurakuntayhtymääkin päätöksentekomme ja toimintamme on paikallista.

Vuonna 2008 olin tietysti ”se uusi pappi”, olinhan tullut viimeisimpänä taloon ja suurin osa työkavereista oli kokeneita ja pitkäaikaisia viranhaltijoita. Kuluneen kymmenen vuoden aikana yhdeksän lähimmistä kahdestatoista työtoveristani on eläköitynyt.

Kummallista kyllä, olen jo muutaman vuoden ajan ollut seurakuntamme papeista se pisimpään Joutsenossa ollut. Tämä on luonnollista muutosta, ja on mukava seurata, kuinka myös uudet työntekijät ovat ottaneet Joutsenon omakseen ja toisinpäin.

Joutsenon seurakunnan väkimäärä on pienentynyt kymmenen vuoden aikana ehkä noin viidenneksellä ja on nyt 7 800 jäsentä.

Vaikka olemmekin kaupunkien kupeessa oleva seurakunta, alueeltamme muuttaa enemmän ihmisiä pois kuin mitä sisäänmuutto on.

Samoin siunaamme vuosittain hautaan enemmän ihmisiä kuin mitä kastamme. Maaltamuutosta on tämän kesän aikana kirjoitettu paljonkin, ja olemme osa tätä ilmiötä.

Olen nyt toiminut kymmenestä vuodesta kolmen ajan kirkkoherrana. Se on ollut välillä haastavaa ja aina mielenkiintoista työtä.

Koska väkimäärämme pienenee, meillä ei varmaankaan tulevaisuudessa tule olemaan niin paljon kaikkea kuin mitä ehkä joskus on ollut. Olen kuitenkin iloinen siitä, että näen joka päivä ympärilläni aktiivisia seurakuntalaisia, taitavia työntekijöitä ja luottamusta Luojaan.

Olen iloinen siitä, että seurakuntayhtymän osanakin olemme itsenäinen seurakunta ja että omassa seurakuntaneuvostossamme on sitoutuneita luottamushenkilöitä kantamassa vastuuta meitä itseämme koskevista päätöksistä.

Ja toivon, että saan vielä nähdä 21 vuoden kuluttua, kuinka Joutsenossa vietetään Joutsenon seurakunnan ja kunnan 400-vuotisjuhlaa parhaita tulentallojien perinteitä kunnioittaen.

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kirkkoherra