Pääministeri keskusteli metallialan yrittäjien kanssa koulutuksesta, työttömyysturvasta ja työvoiman saannista

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vieraili tiistaina Jotex Works Oy:ssa Rauhassa.

Toimitusjohtaja Outi Pikkusilta pääsi kertomaan pääministerille sekä alan ongelmista että yrityksistään voittaa ne.

Työvoiman saanti on alalla ongelma. Jotexilla on paraikaa neljä työpaikkaa auki, eikä niitä ole saatu täytettyä, koska hakijoita ei ole. Tilannetta Pikkusilta kuvaa kestämättömäksi.

Sipilä pohti, olisiko uusi koulutussopimusmalli tässä avuksi, vaikkei se olekaan aivan samanlainen kisällimalli, jota Jotex on miettinyt.

— Kasvun suurin pullonkaula on juuri työvoiman puute, Sipilä totesi.

— Parin viime vuoden sisällä ongelma on pahentunut. Koneistajia ei meinaa löytyä mistään, levyseppiäkin huonosti, Pikkusilta kertoi.

Jotexin työntekijöissä on monia eri kansallisuuksia. Työvoimaa on haettu sieltä, mistä on saatu.

Sipilä tiedusteli, montako ei-omistavaa perheenjäsentä Jotexilla on ja mainitsi, että tällaisten henkilöiden työttömyysturva tulee hoitaa kuntoon kaikissa yrityksissä.

—Yrittäjän perheenjäsenellä, joka on töissä yrityksessä ilman sen omistajuutta, pitää olla palkansaajan työttömyysturva, Sipilä sanoi.

Valtiovallalta Pikkusilta toivoi konkreettisia toimia työvoimapulan ratkaisemiseksi, esimerkiksi sellaisia koulutuslinjoja, jotka auttaisivat työtä ja työntekijöitä kohtaamaan.

Metalliala ei näytä olevan vetovoimainen. Pikkusilta arvelee sen johtuvan tunkkaisesta imagosta. Sitä Jotex on yrittänyt kiillottaa muun muassa sosiaalisessa mediassa ja avointen ovien päivällä.

— Meillä on Suomessa korkeatasoista konepajateollisuutta. Täällä ei tehdä työtä naama mustana pimeässä hallissa, vaan meillä on korkeaa teknologiaa. Pakko ollakin, jotta pysyy kilpailussa mukana. Koneet ovat hightechiä ja työ enemmän ohjelmointia kuin kappaleitten kääntämistä.

Oppisopimustakin Jotex on käyttänyt. Se sopii vaikkapa alanvaihtajille.