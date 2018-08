Joutsenon kotiseutuyhdistys on ehtinyt vireään 40 vuoden ikään. Pyöreitä juhlitaan tänään sunnuntaina kello 14 alkaen Virkin salotuvalla Salotiellä.

Ohjelmassa on Päivi Lavikaisen käsikirjoittama ja ohjaama pienoisnäytelmä, joka perustuu Kantelettareen.

Kotiseutuneuvos Pertti Vuori kertaa puolestaan kotiseutuyhdistyksen toimintavuosia, samoin ohjelmassa on ansiomerkkien jakoa ansioituneille jäsenille.