Antti Pasanen on edennyt vuosien työllä petankkinpelaajien A-luokkaan

Antti Pasanen, 20, on nuoresta iästään huolimatta jo petankkiveteraani.

— Olen pelannut 12 vuotta. Ensimmäiset SM-kisat taisin heittää 9-vuotiaana. Ne tosin eivät tainneet mennä hirveän hyvin, Pasanen muistelee.

Sittemmin menestystä on tullut. Pasanen on voittanut muun muassa junioreiden Suomen mestaruuden. Ensimmäinen yleisen sarjan SM-mitali tuli vuonna 2015.

Pasanen on pelannut viimeiset kaksi kautta Helsingin Boule-yhdistyksen (HBY) väreissä ja lisenssillä. Aiemmin hän kisasi joutsenolaisen Karjalan kuulan riveissä.

Syy on resursseissa.

— Siellä pääsee isompiin piireihin kehittämään itseään. Karjalan kuula on pieni seura, ja sen resurssit ja rahkeet eivät yksinkertaisesti riitä.

Matkustaminen värittää miehen syksyä. Ensi kuussa suunta on Kanadaan miesten MM-kilpailuihin. Kisat pelataan kolmen hengen joukkueilla, ja tavoitteena on päästä alkusarjoista jatkoon.

Myöhemmin syksyllä edessä on puolestaan Espanjassa pelattavat alle 23-vuotiaiden EM-kisat. Myös SM-sarjassa tavoite on edetä finaaleihin HBY:n riveissä.

Mies listaa vahvuuksiinsa hyvät hermot tiukoissa paikoissa ja heittotekniikan.