Honkalahden asemakaavan muutoksesta keskustelutilaisuus Joutseno-talolla

Honkalahden sahan asuntoalueen asemakaavan muutoksista järjestetään tänään keskustelutilaisuus.

Asemakaavamuutos koskee Honkalahden sahan asuntoaluetta, jota kutsutaan myös Hackmanin vanhaksi asuinalueeksi. Kokoa alueella on noin 4,4 hehtaaria.

Asemakaavaluonnoksessa alueen keskiosiin on suunniteltu toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa toimisto- ja palvelutiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja.

Alueen etelä- ja itäosiin on kaavailtu puolestaan pientaloja.

Keskustelutilaisuus on Joutseno-talon valtuustosalissa tänään kello 17–18.30. Paikalla on mahdollisuus keskustella asemakaavamuutoksesta suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuus on avoimet ovet -tyyppinen, eli sinne on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana.