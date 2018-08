Menovinkkejä: Pétur Sakari uruissa sunnuntaina, Joutsenorastit Vesikkolassa keskiviiikkona

Lähipäivinä Joutsenon menokalenterissa on tarjolla sekä kulttuuria että urheilua.

Kirkossa konsertoi sunnuntaina Pétur Sakari, vuonna 1992 syntynyt suomalainen urkutaiteilija, sellisti, kansanmuusikko ja pedagogi. Hän konsertoi jatkuvasti sekä kotimaassa että Euroopassa.

Pétur Sakari piti ensikonserttinsa 13-vuotiaana. Hän on saanut kaikkien Suomen kansainvälisten urkufestivaalien vuoden nuori taiteilija -tittelin vuosina 2006—2010 ja on voittanut levyillään useita kansainvälisiä palkintoja. Hän on myös Radion sinfoniaorkesterin urkuri.

Urut soi -konsertti kuullaan Joutsenon kirkossa (Penttiläntie 1) sunnuntaina 26. elokuuta kello 15.

Muita menovinkkejä tuleville päiville:

Lavatanssit Jänhiälän lavalla (Veromalammentie 12) tänään torstaina 23.8. kello 17—21. Soittamassa on Charminiekat.

Mölkkyä pelataan Veteraanipuistossa (Keskuskatu) maanantaina kello 17.

Kesä-Lavis liikuttaa Hinkanrannassa (Rantatie 540) torstaina ja Jänhiälän lavalla (Veromalammentie 12) maanantaina kello 18—18.45.

Joutsenorastit suunnistetaan Vesikkolassa (Vesikkolantie 729, opastus Vesikkolantie 727) keskiviikkona 29.8. kello 17—19.