Uppopuut odottavat edelleen noukkijaansa

Pulpin tehtaan edustalta on nostettu ajelehtivia puita viime viikkoina

— Meritaito Oy on nostanut näkyviä pintapuita ylös tehtaan edustalta tilauksestamme, kertoo tehtaanjohtaja Ari Tanninen Metsä Fibreltä.

Laajamittaisempi uppopuiden poisto rantavesistä odottaa sen sijaan vielä selvityksiä ja viranomaisneuvotteluita.

— Käymme syksyn aikana viranomaisen (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa asiaa läpi, ja neuvottelemme mitä alueella täytyy tehdä, sanoo uittoyhtiö Perkaus Oy:n toimitusjohtajana toimiva Esa Korhonen UPM:ltä.

Taustalla on pitkä ja monipolvinen prosessi. Asian on laittanut vireille Haukilahden yhteisten vesialueiden osakaskunta. Osakaskunta ei pääse nuotanvetoon Haukilahden vesillä uppopuiden takia. Alueelle on vuosikymmenien saatossa uponnut puita joita on poistettu Perkauksen toimeksiannosta kesinä 2016 ja 2017.

Kaistale rantavettä vesirajasta noin puolentoista metrin syvyyteen jäi kuitenkin puhdistamatta operaatiossa käytetyn lautan syväyksen takia.

Haukilahden kalastuskunta ja Perkaus sopivat keväällä 2017 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) välityksellä, että työtä jatketaan tänä vuonna.

Osakaskunta alkoi neuvotella uppopuiden poistamisesta silloisen Botnian kanssa jo 2000-luvun alkuvuosina.

Kun neuvotteluosapuoleksi vaihtui Perkaus Oy, eivätkä neuvottelut edenneet, osakaskunta kääntyi silloisen Itä-Suomen ympäristölupaviraston puoleen 2009. Virasto ehti vaihtua aluehallintovirastoksi ja Itä-Suomi Etelä-Suomeksi, ennen kuin Perkaus velvoitettiin siivoamaan apajapaikat vuoden 2016 loppuun mennessä.