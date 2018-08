Korvenkylään avautuu uusi ruokakauppa

Korvenkylään perustetaan uusi ruokakauppa. Market IsoEväs avautuu lokakuussa, kertovat kauppiaat Niina ja Tomi Jalkanen.

— Kyse on perinteisestä ruokakaupasta, lisäksi tulee esimerkiksi paistopiste, Niina Jalkanen sanoo.

Kauppa avautuu Asematielle hotelli Kulkuripojan rakennukseen. Tiloja varustellaan parhaillaan kauppakäyttöön, esimerkiksi kylmäkalusteet asennetaan ensi viikolla.

Jalkaset aloittavat kaupan oman perheen voimin, jatkossa suunnitelmissa on palkata myös ulkopuolista henkilöstöä. Molemmilla on kaupallinen koulutus ja työkokemusta alalta, ja oma kauppa on monivuotinen haave.

Myös toimintaympäristö on tuttu. Pariskunta on asunut Korvenkylässä viitisen vuotta.