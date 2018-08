Asiantuntemus on tilitoimiston kilpailuvaltti

MT-tilipalvelu juhli tiistaina 50-vuotista taivaltaan.

MT-tilipalvelut on MTK-Joutseno ry:n omistama tilitoimisto ja perustettu vuonna 1968 joutsenolaisten maanviljelijöiden toimesta.

Pääosan asiakaskunnasta muodostavat edelleen maa- ja metsätalousyrittäjät. He kattavat asiakaskunnasta noin 75 prosenttia.

— Lisäksi teemme liikekirjanpitoa ja hoidamme muun muassa yhdistysten kirjanpitoa, kertoo toimistopäällikkö Merja Virtanen. Kysyntää tilitoimistopalvelulle riittää. Niin alkutuottaja- kuin yrityspuolellakin. Asiakaskunta ei rajoitu Joutsenon alueelle, vaan kattaa koko maakunnan.

Osansa on erikoistumisella. Maa- ja metsätalouteen erikoistuneista tilitoimistoista lähin löytyy Savitaipaleelta, lisäksi ProAgria tarjoaa tilitoimistopalveluja.

— Asiantuntevalle palvelulle on kysyntää, Virtanen toteaa.

Tauno Huurtomaan, joka oli tilitoimiston ensimmäinen toimistonhoitaja, mukaan avaaminen ei mennyt aivan rytinöittä vuonna 1968.

— Asiakaskunta oli valmiina, mutta tuottajayhdistyksen päämaja ei hyväksynyt, että paikallinen yhdistys toimi tilitoimiston omistajana. Väinö Ahtiainen, joka oli yksi puuhamiehistä, piti kuitenkin päänsä, ja toimisto perustettiin.