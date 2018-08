Hilkka Jäppisellä on omat kangaspuut kotinsa alakerrassa. Hän kertoo, että Korvenkylän martoilla on kahdet kangaspuut Korvenkylän seuratalolla osoitteessa Kurenmäentie 2. Siellä voi käydä kutomassa, mutta loimi on laitettava itse. Kuva Sari Pullinen