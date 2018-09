30 vuotta triathlonia, ja yhä kulkee

Viime viikonloppuna sulkeutui eräs 30 vuoden sykli lähes siellä, mistä se alkoikin.

Joutsenossa syntynyt ja varttunut, nykyisin Hollannin Gorinchemissa asuva Riikka Vreeswijk-Kelja osallistui Rauhassa XTerra Finland -triathlonkilpailuihin. Myös ensimmäiselle triathlon-radalleen hän starttasi Joutsenossa.

Vuosi oli 1988, ja reitti kulki Ahvenlammen ja Hinkanrannan tienoilla. Maali oli torilla.

— Ensimmäisen kisan jälkeen ajattelin, että tämä on kivaa! Vaikka se kisa ei mennytkään mitenkään ihmeellisesti, Vreeswijk-Kelja muistelee.

Viime viikonloppuna hän sijoittui naisista viidenneksi ja ensimmäiseksi ikäluokassaan. Hänen edelleen ennätti vain neljä ammattilaista.

— Kaikki meni oikein hienosti. Tulin viidentenä vedestä pyörälle, hän kertaa.

Ensimmäisestä kilpailusta lähtien hän on kisaillut ympäri maailmaa lajissa, joka yhdistelee juoksua, pyöräilyä ja uintia.

Hanoin Ironman-kilpailussa hän on ollut kaksi kertaa, ja on molemmilla kerroilla saavuttanut maailmanmestaruuden omassa ikäluokassaan.

Vuodesta 2003 lähtien ohjelmassa ovat olleet XTerra-kisat eri maissa.

— Olen ollut aina tällainen ikiliikkuja. Jos koulussakin kysyttiin johonkin vapaaehtoisia, minulla oli aina käsi pystyssä, hän nauraa.

Oman arvionsa mukaan hän ei ole missään ollut huipputasoa, mutta on osannut kaikenlaista. Hän tykkää liikkua luonnossa, ja XTerra-kilpailuissa yhdistyvät kilpaileminen ja luontoelämykset.

Vakavammaksi triathlonharrastus muuttui vuonna 1994, kun hän tapasi valmentajamiehensä Bert Vreeswijkin.

— Aloin satsata harjoitteluun ja saavutin kahdeksan Suomenmestaruutta eri matkoilla, Vreeswijk-Kelja kertoo.

— Bert on luonut uskoa minuun. Hän sanoo, että osaat enemmän kuin luuletkaan.

Riikka Vreeswijk-Kelja on asunut Hollannissa 22 vuotta ja asuu edelleen. Aluksi hän matkusti Hollantiin vaihto-oppilaaksi aikomuksenaan viipyä kuusi kuukautta, mutta rakastuminen muutti suunnitelmia.

— Soitin kotiin ja sanoin, että äiskä, mie jäänkin tänne vähän pidemmäksi aikaa, Riikka muistelee.

Äidin vastaus tyttärelleen oli, että sinun pitää olla siellä, missä olet onnellinen.

Hollannin kielen Vreeswijk-Kelja on ottanut haltuun vuosien mittaan. Ansiotyö on uimahallissa muun muassa vesijumppien vetäjänä, mutta ammatiltaan hän on luokanopettaja.

Kohta hän juhlii viisikymppisiään. Tällä kertaa juhlat pidetään Suomessa.