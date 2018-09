Joutsenon seurakunta aloittaa maanantaina yhteistoimintaneuvottelut

Joutsenon seurakuntaneuvosto päätti tiistaina yhteistoimintaneuvottelun (yt) aloittamisesta. Kirkossa yt-menettelystä käytetään nimeä tuotannolliset ja taloudelliset syyt -menettely (tuta).

Joutsenon seurakunnan on säästettävä 85 000 euroa.

Syynä on koko Lappeenrannan seurakuntayhtymän heikkenevä talous. Säästöjä joutuvat etsimään muutkin yhtymän seurakunnat.

— Olen käsittänyt, että Lappeellakin mietitään, onko syytä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, Joutsenon kirkkoherra Tero Kalpio kertoo.

Hän pitää kaupunkialueen seurakuntien tilannetta aavistuksen helpompana.

— Mutta Joutseno ja Lappee ovat pinta-alaltaan laajoja, mikä tekee haasteen toimintaan.

Kalpio otaksuu, että Joutsenon on vähennettävä sekä toiminta- että henkilöstömenoista, tai menot eivät mahdu tekeillä olevaan ensi vuoden budjettiraamiin.

— Meillä käytännössä kaikki raamin rahat ovat joko toimintamäärärahoja tai henkilöstömenoja, sillä emme hallinnoi kiinteää omaisuutta.

Pieneen 13 hengen henkilöstöön kohdistuvat säästöt voivat olla muitakin kuin viran lakkauttamisia: viran puolittamisia tai lyhyitä lomautuksia esimerkiksi.

Eläköitymiset alkavat näkyä henkilöstömenoissa vasta kahden, kolmen vuoden kuluttua, joten niihin ei voi tässä kohtaa turvautua.

— Raskasta on, mutta toivoisin, että neuvottelu etenisi työyhteisöä kuunnellen. On tarkoitus henkilöstön kanssa etsiä yhdessä vaihtoehtoja, mistä säästetään kestävästi, siinäkin tapauksessa, että ne koskettaisivat ihmisten työssä pitämistä, Kalpio toivoo.

Joutsenon seurakunnan budjetti oli vielä kaksi vuotta sitten noin 840 000 euroa. Kuluvan vuoden budjetti putosi jo 800 000:een, ja vuoden 2019 budjetti saa olla korkeintaan 715 000 euroa.

Rahojen vähenemisen vauhtia Kalpio kuvaa hurjaksi.

Koko seurakuntayhtymän on säästettävä 800 000 euroa.

Kalpio kertoo, että alustavasti on ajateltu toimintamäärärahoista saatavan säästöjä 40 000 euron edestä. Sellainen summa alkaa jo näkyä toiminnassa. Se merkitsee noin kuuden prosentin pudotusta kaikille työaloille ja toimintamäärärahaan.

Tuta-neuvottelujen lähtökohta on etsiä palkkamenoista toinen 40 000 euron säästö.

— Se vastaa yhden täysaikaisen työntekijän vuosipalkkaa tai kahta osa-aikaistuvaa virkaa, Kalpio laskee.

Jo keväällä seurakuntaneuvosto pohti, saisiko loput 5 000 euroa kasaan lisäämällä tilojen vuokraamista. Jokainen sisään tuleva euro tarkoittaa vähemmän leikkauksia. Toistaiseksi tämä suunnitelma on ajatuksen tasolla.

Tuta-neuvottelut alkavat ensi maanantaina eli 3. syyskuuta ja kestävät 14 kalenteripäivää.