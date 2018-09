Teatterin johtoon yhdeksän hakijaa

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajaksi on hakenut yhdeksän henkilöä.

Lappeenrannasta teatterinjohtajan määräaikaista toimea hakivat teatteriohjaaja Iiris Rannio, toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti sekä teatterikuraattori Jimmy Asikainen.

Muut hakijat ovat teatterinjohtaja Juha Vuorinen Kokkolasta, talous- ja markkinointivastaava Tuija Saarinen Lempäälästä, freelanceohjaaja ja käsikirjoittaja Kimmo Virtanen Akaasta, kulttuurituottaja, eduskunta-avustaja Ville Virkkunen Espoosta, ohjaaja ja käsikirjoittaja Katri Helena Häti Tampereelta sekä ohjelmapäällikkö Jalle Niemelä Haminasta.

Haku teatterinjohtajaksi päättyi tänään maanantaina 3.9. kello 12. Haastateltavien valinnat ja haastattelut on tarkoitus tehdä syyskuun loppuun mennessä, ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan on määrä päättää teatterinjohtajan valinnasta 14.11. Toimi täytetään 1.8.2019 alkaen määräajaksi.

Valintaa valmistelee kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry yhdessä työryhmän kanssa, jossa kulttuuri- ja liikuntalautakuntaa edustavat sen puheenjohtaja Eeva Arvela ja varapuheenjohtaja Karoliina Ahtiainen.