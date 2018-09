Kultsu FC:n päävalmentaja Jukka Korhoselle jatkosopimus ensi kaudelle

Jukka Korhonen jatkaa Kultsu FC:n valmentajana kaudella 2019. Joukkue rakentaa uutta nousua Kakkosesta putoamisen jälkeen ja haluaa satsata pelaajakehitykseen ja jatkuvuuteen.

— Halusimme kokeneen päävalmentajan, joka pystyy auttamaan pelaajiamme kehittymään ja Jukka sopii tähän tehtävään erinomaisesti joten jatkosopimuksen tekeminen on luonteva ratkaisu. Olemme tyytyväisiä Jukan työhön kuluvalla kaudella ja kauden jäljellä olevat ottelut ovat hyviä näyttöpaikkoja pelaajille tulevaisuutta silmällä pitäen. Tulemme myös vahvistamaan joukkuetta ensi kaudeksi, jotta pystymme kamppailemaan sarjan kärkisijoista kaudella 2019, Janne Borgström Kultsusta kommentoi tuoretta jatkosopimusta.

Jukka Korhonen kokee yhteistyön joukkueen ja seuran kanssa sujuneen hyvin, joten jatkosopimuksen tekeminen oli helppo päätös.

— Kausi päävalmentajana Kultsun edustusjoukkueessa on mennyt nopeasti.

Joukkue lähti kauteen siitä ajatuksesta, että seuran ja lähialueen nuorille pelaajille mahdollisuus ottaa vastuuta ja saada kokemusta Kaakon Kolmosesta. Mukaan otettiin myös kokeneita Kultsu-veteraaneja.

— Alusta saakka oli selvää, että yksi kauden päätavoitteesta on se, että nuoret pelaajat saavat vastuuta ja se, että he oppivat pelaamaan miesten sarjaa ja samalla lunastetaan sarjapaikka myös tulevalle kaudelle. Nuoret ovat vastanneet hyvin odotuksiin. Samalla kokeneet omat entiset nuoret ovat täyttäneet hyvin omat roolinsa ja auttaneet omalta osaltaan joukkuetta tavoitteissa.

Ensi kauden tavoite on edelleen sekä nuorten pelaajien kokonaisvaltainen kehittäminen, ja samalla koko joukkueen pelillisten asioiden kehittely.

Tällä kaudella joukkue on pystynyt haastamaan lohkon kärkijoukkueet Kouvolan Susia lukuunottamatta. Ensi vuodelle tavoitteeksi on asetettu sarjan kärkisijoille nouseminen.

— Tavoite on kova, mutta realistinen, Korhonen toteaa.

Kultsun seuraava peli on torstaina, jolloin kotipelissä vastaan asettuu SavU Mikkelistä.