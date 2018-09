Nuoruuden töppäilyt auttavat nuoriso-ohjaajan työssä

Nuorisotalo Rientolan syyskausi käynnistyi jälleen. Nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen ei saa tarpeekseen talon ja sen käyttäjien hyvästä hengestä.

Sami Kolehmainen, olet toiminut reilut 10 vuotta nuoriso-ohjaajana Rientolassa. Mikä on ikimuistoisin hetkesi työuralta?

— Niitä on paljon. Nostan kuitenkin tärkeimmäksi nuorten osallistumisen talon toimintaan.

Rientola on ollut useamman vuoden kävijämääriltään Lappeenrannan suosituin nuorisotila, mistä tämä mielestäsi johtuu?

— Osasyy on se, että Joutsenossa on melko vähän tekemistä. Pääsyynä näen, että nuoret päättävät itse, mitä Rientolassa tehdään. Ilmapiiri on todella hyvä, ja Rientolan henki on todella hyvä.

Minkälaista ohjelmaa ja aktiviteettia on luvassa tulevalle kaudelle, ja kuinka herkällä korvalla kuuntelette itse käyttäjien ideoita?

— Nuorista koostuva talotoimikunta valitsee teemat ja päättää, mitä teemme, joten asia selviää, kun uusi toimikunta valitaan. Olemme perinteisesti valmistaneet lauantaisin ruokaa koko porukalle, ja uskon, että se säilyy ohjelmistossa edelleen.

Kolisutetaanpa luurankoja. Mikä on pahin oma mokasi nuoruusvuosilta?

Jaa-a, (pohdintaa), olisiko se, kun teollisuushallin ikkunoista meni tynnyri läpi… Ei. Pahin oli kuitenkin, kun menin lukioon enkä ammattikouluun. En käytännössä käynyt koulussa, tein vain kokeet ja kirjoitinkin. Olen enemmän käytännön kautta oppija, ja ammattikoulu olisi ollut minulle paljon mielekkäämpi paikka.