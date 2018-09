Ahvenlammelle avattiin Mobo-suunnistusrata

Ahvenlammelle on avattu Joutsenon ensimmäinen Mobo-rata. Mobo on suunnistuksen ilmainen älypuhelinsovellus, joka ladataan matkapuhelimeen.

Mobo soveltuu suunnistukseen yksin tai porukassa ja sen avulla voi tutustua lajiin tai harjoitella suunnistusta omatoimisesti.

Samalle radalle on mahdollista lähteä myös paperisen kartan kanssa. Karttoja alueelle myy Joutsenon Kullervon suunnistusjaosto.

Rata on suunniteltu koululaisten suunnistusta ajatellen, mutta se on kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Joutsenoon avataan toinenkin Mobo-rata, joka sijoittuu urheilukeskuksen maastoon.