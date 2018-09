Salama sytytti rivitalon tuleen Kohonkankaantiellä

Salama sytytti kaksikerroksisen rivitalon tuleen Kohonkankaantiellä tänään aamupäivällä. Pelastuslaitos hälytettiin sammuttamaan rakennuspaloa kello 10.12.

Salama iski neljän asunnon rivitalon toiseen päätyyn katonrajaan, josta alkunsa saanut tulipalo levisi kahteen asuntoon. Kolme asunnoista kärsii vähintään vesivahingosta. Palo on saatu rajattua.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä Joutsenosta, Imatralta, Lappeenrannasta ja Ruokolahdelta.

Kohonkankaantie kulkee Ukonniemestä Rauhaan. Rakennuspalo on Imatran puolella.

Juttua päivitetty. Tarkennettu tulipalon syttymisaikaa.