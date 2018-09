Joutsenohallin kuntosalin käyttäjät ovat kaikonneet, kuntoportaat sen sijaan vetävät liikkujua puoleensa

Joutsenohallin käyttöasteissa on voimakasta vetoa kahtaalle. Liikuntahallin puolella käyttöaste on lähes tapissa, ja vapaat ajat ovat kortilla.

Kuntosalin puolella kävijämäärät puolestaan ovat laskeneet noin puoleen verrattuna vuodentakaiseen. Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen näkee asiaan yhden syyn, joka itsessään on positiivinen.

— Kävijämäärien tippuminen on alkanut viime vuoden puolella, jolloin Joutsenoon avattiin yksityinen kuntosali.

— Se on hyvä ja luonnollinen selitys. Se, että ihmiset edistävät terveyttään, on kaupungin näkökulmasta ainoastaan positiivista.

Euroja, jotka jäävät kaupungin kirstuun kilahtamatta Koistinen ei osaa määritellä, mutta toteaa, että kaupungin liikuntatoimen mittapuulla summa on euromääräisesti pieni.

Positiivista signaalia on saatu puolestaan uusista kuntoportaista, jotka ovat urheilukentän ja skeittimontun välisessä rinteessä. Portaiden 50 askelmaa ovat saaneet porrastreenarit liikkeelle suurin joukoin.

Lisää treenimahdollisuuksia on luvassa viimeistään ensi keväänä. Nykyisten portaiden viereen rakennetaan uudet portaat, joissa askelkorkeus on nykyistä korkeampi.

