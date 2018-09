Tupakan tilalle porkkanaa

Suomalaiset tupakoivat ennätyksellisen vähän. Silti 15—79-vuotiaista suomalaisista vielä 16 prosenttia tupakoi päivittäin; nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttäjät ovat oma lukunsa. Myönteistä on se, että lähes puolet tupakoitsijoista haluaa lopettaa tupakoinnin. Tämä käy ilmi Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä ja vastikään julkaistusta tutkimuksesta.

Haluun lopettaa tupakointi vaikuttavat tutkimuksen mukaan eniten terveyssyyt. Reilu kolmannes haluaa lopettaa tupakoinnin säästääkseen rahaa. Moni tutkimukseen osallistunut kertoi kuitenkin pitävänsä lopettamista liian vaikeana.

Tupakka on nautintoaine ja Suomesta ostettuna myös merkittävä verotulojen lähde valtiolle. Tupakointi aiheuttaa kuitenkin paitsi inhimillisiä kärsimyksiä myös valtavia haittoja kansanterveydelle ja sitä myöten kansantaloudelle.

Ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi sisältää tupakkaveron korotuksen. Verotus on toki yksi keino ohjata kansalaisia terveellisempien elämäntapojen suuntaan. Mutta mitä enemmän savukeaski Suomessa maksaa, sitä houkuttelevammaksi tulee hankkia se maamme rajojen ulkopuolelta. Rahat karkaavat tällöin muille, mutta haitat jäävät maksettavaksemme.

Keppiä parempi tapa tavoitella savuttomuutta on porkkana. Sellaista tarjoaa Eksote yhdessä Syöpäyhdistyksen kanssa: uusi maksuton Tukea ja tietoa tupakoinnin lopettamiseen-vertaisryhmä aloittaa 19. syyskuuta.

Myös valtion soisi ojentavan auttavaa kättä. Kela-korvaus vieroituslääkkeistä olisi yksi konsti.