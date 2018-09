Ämpäriä pitää välillä vajentaa

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare houkuttelee alan ammattilaisia ja harrastajia isolle kirkolle. Tänään alkaneille messuille suuntaa myös stailaajana ja visuaalisen markkinoinnin parissa työskentelevä joutsenolainen Henryka Matilainen.

Millaista on mielestäsi hyvä design?

— Sillä on kyky erottua, ja se edistää myyntiä. Ennen muuta hyvä design tekee maailmasta paremman paikan, myös eettisesti ja moraalisesti. Hyvä design nostaa tunteet pintaan, vakuuttaa ihmisen tarpeellisuudestaan, madaltaa ostoskynnystä — ja intohimo hoitaa loput. Hyvä design on vähän kuin rakkaus: kun ihastut johonkin, haluat sen. Sydän. Piste.

Nykyään puhutaan paljon konmarituksesta. Onko vähemmän enemmän?

— Kyllä, se on mielestäni aika terveellinen suuntaus. Ämpäriin ei mahdu pisaraakaan vettä, jos sitä ei välillä tyhjennä. Samalla tavalla omassa elinympäristössä pitää olla tilaa uudistua. Sitä ei itsekään tuuletu, jos jämähtää vanhaan. Esine, josta toinen luopuu, voi tarjota toiselle uuden alun.

Lue Henryka Matilaisen nallipyssyhaastattelu kokonaisuudessaan 13.9. Joutseno-lehdestä.