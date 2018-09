Saunaseura ehostaa savusaunan ympäristöä

Saimaan saunaseura ry:n ylläpitämän savusaunan tontin vuokrasopimusta Hinkanrannassa pidennetään.

Kaupunkikehityslautakunta oli myöntyväinen vuokrasopimuksen pidentämiseksi noin yhdeksäksi vuodeksi. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 750 neliötä, ja sillä sijaitsee seuran omistama saunarakennus.

Syynä vuokrasopimuksen pidentämiselle on seuran suunnitelmat, joissa saunaan ympäristöä parannetaan hankerahoituksella. Työlistalla on muun muassa uudet pihakalusteet ja pihan päällystäminen. Saunalle hankitaan myös defibrillaattori, eli sydäniskulaite, jota käytetään elvytykseen.