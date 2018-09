Rastikausi päättyi Joutsenossa—Kuutostien Kuppiin ehtii vielä mukaan

Joutsenorastien kausi päättyi viime viikolla Roisoon. Rastikausi jatkuu kuitenkin vielä tovin Kuutostien Kupin merkeissä. Kuutostien Kuppi on yösuunnistuskilpailusarja, jonka järjestelyistä vastaavat eteläkarjalaiset suunnistusseurat yhteismitallisesti.

Keskiviikkona suunnistettiin Joutsenossa Pöytharjunkankaalla, ensi tiistaina 18. syyskuuta Kuutostien Kuppia suunnistetaan Luumäellä Nivatinsuolla.

26. syyskuuta järjestämisvuorossa on Lappeen Riento, ja paikkana Rutolan maastot.

1. lokakuuta SK Vuoksi järjestää rastit Ruokolahden Käringillä ja 8. lokakuuta Raja-Karjalan suunnistajat isännöivät viimeistä Kuutostien Kuppia Raipossa.

Joutsenorastit järjestettiin tänä vuonna 19 kertaa. Osanottokertoja oli yhteensä 1933, eri henkilöitä rasteilla kävi 576. Näistä aikuisia on 460, ja alle 20-vuotiaita 116.