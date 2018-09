Lähiruokaa Facebookin kautta

REKO-lähiruokarengas on heittänyt verkot vesille Joutsenoon.

Lähiruokaa renkaan kautta on saatavissa seuraavan kerran tämän viikon torstaina Keskuskadulta. Joutsenon osalta kyseessä on kokeilu, jossa katsotaan, onko renkaan kautta tilattavalle lähiruoalle tilausta.

— Kokeilu on käytössä toistaiseksi, sanoo Tiia Tapanainen Etelä-Karjalan REKO-renkaasta.

REKOssa raha ja tavara vaihtavat omistajaa ilman välikäsiä. Lähiruokarengas ei ole tarkoitettu jälleenmyyjille vaan alkutuottajille ja kuluttajille.

Tuottajat voivat tarjota pieniäkin määriä tuotteita, ja tarjonta voi vaihdella esimerkiksi satokauden mukaan.

— Minimitilausten arvo, jotta tulemme paikalle, on 35 euroa, Tapanainen kertoo.

Markkina-alustana toimii kunkin REKO-renkaan ympärille perustettu oma Facebook-ryhmä. Ryhmään voi liittyä kuka tahansa, eikä tilauspakkoa ole.

Toisaalta myöskään tuottajia ei velvoiteta osallistumaan jokaiseen jakotilaisuuteen.

Niissä tilauksia tehneet kuluttajat pääsevät lunastamaan ostoksensa. Joutsenossa jako tapahtuu parillisten viikkojen torstaina kello 18—18.15.