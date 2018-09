Kohtuus kaikessa

Karjalanporttia Korvenkylässä yrityksensä Mööpeli-Mekan nimissä pyörittävää Eelis Kettusta hirvittää: kaksi majoitusrakennusta seisoo kaupungin maalla, ja vuotuinen tonttivuokra pomppasi vuokrasopimuksen uudistamisen yhteydessä noin 1 100:sta 11 000 euroon.

Kaupunkikehityslautakunta hylkäsi Kettusen oikaisupyynnön, jossa hän haki vuosivuokran kohtuullistamista. Vuokrankorotus on Kettusesta kertarysäyksellä niin suuri, että hän aikoo käydä valitustielle. Kaupungin mukaan asian voi viedä joko hallinto- tai käräjäoikeuteen.

Vuokran kymmenkertaistuminen kuulostaa kohtuuttomalta. Toisaalta se kertoo, että vuokralainen on hyötynyt pitkän pennin maksamalla vuosikaudet käypää hintatasoa alhaisempaa vuokraa.

Kaupungin on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti ja huolehdittava siitä, ettei hinnoittelu vääristä kilpailua. Yritykset eivät voi loputtomiin maksaa keskenään aivan eri suuruusluokan maanvuokraa. Näin käy väistämättä tietyn aikaa, jonka pituus riippuu vuokrasopimuksesta.

Uusiin liiketonttien vuokrasopimuksiin on jo parin vuoden ajan kirjattu, että tontin arvo tarkistetaan kymmenen vuoden välein. Tätä ennen solmittujen sopimusten päättyessä edessä lienee lisää jättikorotuksia. Voi hintataso toki laskeakin.

Jälkiviisaasti voi todeta, että vuokratontit olisi kannattanut ostaa omaksi jo itsenäisen Joutsenon aikana. Liitos Lappeenrantaan on tuonut ison kaupungin lisää myös asuintonttien hintoihin, mikä näkyy kolikon kääntöpuolella myyjää hykerryttävänä kiinteistön arvonnousuna.