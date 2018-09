Vain muutaman pussin tähden

Tein taannoin jotain sellaista, jota en koskaan aiemmin ole tehnyt. Ei ole ollut tarvetta. Onneksi. Kävin poliisiasemalla tekemässä rikosilmoituksen.

Aulassa kävi tuulenvire menneisyydestä. Ei mahdollisuutta asioida ajanvarauksella, ei edes vuoronumeroita. Poliisi — luotiliivit päällä, panin merkille — istui lasiluukun takana, kuunteli jonossa ensimmäisen asiakkaan kertomusta. Tarina kuului myös jonottajille. Vieruspenkkiläiset tuskin ymmärsivät sanaakaan: nelihenkinen perhe paljastui turvapaikanhakijoiksi.

Oma asiani alkoi tuntua vähäpätöiseltä. Vähättelevästi siihen suhtauduttiin myös lasikopissa. Haluat tehdä rikosilmoituksen 13 nuuskapussin myymisestä alaikäiselle? Luotiliivin alla ei selvästikään sykkinyt 12-vuotiaan lapsen vanhemman huolestunut sydän. Mutta omassa rinnassani jyskytti, joten pidin pääni.

Nyt toivon, että erään 17-vuotiaan kotiovelle ilmestyy poliisi, ettei minun tarvitse keskustella hänen vanhempiensa kanssa nuuskan myymisestä teini-ikäisen diilerin pikkuveljen ikätovereille. Kielen päällä pyörii kyllä pari valittua sanaa. Pitkälti samoja, joita suolsin omalle jälkikasvulleni.

Nuuskan myynti kiellettiin kaikissa EU-maissa 1992. Kun Suomi liittyi unioniin -95, kielto astui voimaan myös meillä. Samaan aikaan liittynyt Ruotsi sai erivapauden pitää nuuska markkinoilla. Sieltä sitä virtaa suomalaisiin jääkaappeihin. Kaukaloindeksin perusteella nuuskan käyttö on lisääntynyt myös Joutsenossa.

Nuuskan myynti Suomessa ylipäätään saati lapsille on laitonta ja moraalitonta. Siihen on puututtava, vaikka resurssit antaisivat myöten tutkia vain vakavampia rikoksia. Kautta aikain alaikäiset ovat saaneet tupakkansa ja alkoholinsa jostain -asenne ei vetele. Ennaltaehkäisy on pitkällä tähtäimellä myös kustannustehokasta.

Monesti vanhempia syytetään siitä, että heitä eivät kiinnosta oman kullanmurunsa tekemiset ja menemiset. Kyllä kiinnostaa. Kiitos, kun soitit, sanoivat kaikki vanhemmat, kun kaveripiirissä levinnyttä nuuskaamista selvitettiin.

Kiitos, kun kävit. Sanottiinko sitä?

TIINA MANSIKKA

Kirjoittaja on Joutseno-lehden toimittaja.