Viime hetken menovinkki: Bachia kynttilänvalossa

Joutsenon oma urkuri, seurakunnan kanttori ja jokasunnuntaisen urkukonserttisarjan ideoija Toni Pussinen nousee Joutsenon kirkon urkuparvelle tänään sunnuntaina 23. syyskuuta kello 18.

Pussinen soittaa otsikolla Bachia kynttilänvalossa. Hän on kerännyt ohjelmaan Johann Sebastian Bachin teoksia, joita ei ole Urut soi -konserttisarjassa vielä kuultu.

Joutsenon kirkon urut vihittiin käyttöön adventtina 2017. Uusia urkuja juhlistavan konserttisarjan konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelma on maksullinen.