Sellumersun katolta näkyy Saimaata ja kumpuilevia metsiä

Kysymykseen oli helppo vastata: Ei.

Jyrkkä mielipide pohjasi realiteetteihin. Vajaat 80 metriä portaita ylöspäin ei houkuttanut.

Totta puhuen, isäntänä ja opastajana toiminut Erkka Tahvanainen Metsä Fibren sellutehtaalta ei pannut vastausta pahakseen. Valitsimme hissin.

Metsä Fibren, tuttavallisemmin Pulpin tehtaan, soodakattilan päällä kokee todella olevansa korkealla. Rakennuksen korkeus, se 80 metriä, sai tullessa niskat kenoon.

Edes syksyn sadetuhnukeli ei peittänyt maisemaa, joka Pulpinselän ja Honkalahden nivelkohdasta korkeuksista aukeni.

Saimaa määrittää maisemaa Joutsenossa, se on selvää rannan tuntumassa.

Pohjoiseen katsottaessa: Saimaa. Mujasniemen pengerrykset, Kalliosaari eli Maaskesaari, jonka takana niskojaan kohottelee Suur-Suomensalo. Saaressa sijaitsevan umpilammen Saimaasta erottava kannaskin näkyy ruohottuneena matalikkona. Vielä kauempana Kilpiänsaaren rikkonaiset edusvedet kivikkoineen. Tuolta suunnalta on tehdasta tullut tiirailtua usein, todettua: Iso on.

Toiseen suuntaan, lännestä aina itään asti, metsää. Se sopii tarkastelupaikkaan. Ympärillä ja jalkojen alla on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas. Todellinen sellumersu.

Lännessä, aivan vieressä mataa rivi Pulpin rannan venekoppeja, melko ryhdikkään näköisinä.

Kaakossa kajastavat kirkonkylän maamerkit. Kirkko, ja vesitorni, josta tämä juttusarja aloitettiin toukokuussa. Sieltä katsoessa tämänkertainen tarkkailupaikka hallitsi maisemaa.

