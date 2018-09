Hannu Valtosen pelinumero Kultsussa jäädytettiin, joukkueella taas on edessään huomenna kauden viimeinen peli

Pelinumero 14 ei esiinny jatkossa Kultsu FC:n pelatessa. Hannu Valtonen pelasi jalkapalloa numerolla 14 Kultsussa, ja Valtosen numero jäädytettiin ennen viimesunnuntaista Kultsu—IPS-ottelua. Itse ottelussa Kultsu jätti taakseen Edustus IPS:n puhtaalla 2—0-voitolla.

Valtonen taas edusti suurimman osan urastaan kasvattajaseuraansa Joutsenon Kullervoa. Mies oli nostamassa joukkuetta I divisioonaan kaudella 1989 ja kuului joukkueen runkopelaajiin lähes koko 1990-luvun ajan. Valtonen palasi Kultsu FC:n paitaan kaudella 2008 joukkueen taistellessa Kolmosen lohkovoitosta, jonka se myös saavutti.

Pääsarjatasolla hän edusti Helsingin Jalkapalloklubia ja Mikkelin Palloilijoita. Jäädytys astuu voimaan ensi kaudesta.

Kultsulla puolestaan on lauantaina edessä kauden viimeinen ottelu.

Vastaan asettuu Kimpisessä Lappeenrannan Virky. Voittaessaan joutsenolaisilla on mahdollisuus saavuttaa Kolmosen parhaan eteläkarjalaisseuran titteli.

— Edessä on taas mielenkiintoinen paikallispeli, jota varten treenataan viikko ja lähdetään voittamaan. Niin on hyvä päättää kausi, tuumaa Kultsun päävalmentaja Jukka Korhonen.