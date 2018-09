Puolihuolimaton raivaaja on riistan ystävä

Muutaman vuoden ikäinen taimikko keräsi viime viikolla parikymmenpäisen opiskelijajoukon tutustumaan riistametsänhoitoon.

— Mitä riistametsänhoidon elementtejä täällä on käytetty? tenttasi Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta oppijoita.

Hetki tuumimista viime vuonna raivatulla taimikolla, ja vastauksia alkoi tulla.

— Sekametsää. Täällä on kuusta, mäntyä ja koivua. Myös taimet ovat erikokoisia. Ojan varteen on näemmä jätetty muuta aluetta tiheämpi riistatiheikkö, sateli vastauksia kysymykseen.

Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen järjestämän tilaisuuden tavoitteena oli esitellä metsänomistajille riistametsänhoidon periaatteita ja havainnollistaa niiden toteuttamista.

Riistaeläimet, erityisesti linnut viihtyvät parhaiten monimuotoisessa sekametsässä, jossa puuston koko ja tiheys vaihtelevat. Metsien rakenteen muutos ja pirstoutuminen hakkuiden takia vaikuttaa niiden elinympäristöihin.

Tarvetta riistan huomioimiseen on. Erityisesti kanalintukannat ovat olleet vuosia alamaissa. Pientä petraantumista asiaan on tämän vuoden riistakolmioiden kesälaskennan perusteella havaittavissa. Silti esimerkiksi metsokanta on Kaakkois-Suomessa viimevuotisella tasolla tai sitä alempi.