Sopuvaalit ovat Joutsenossa lähellä

Joutseno käy lähestyviin seurakuntavaaleihin sopuisista asetelmista. Ehdokkaita on vain hieman enemmän kuin vaaleissa jaossa olevia paikkoja ja hekin kaikki samalta listalta.

Joutsenon seurakuntaneuvostossa on 12 paikkaa, joita tavoittelee 14 ehdokasta.

Ehdokkaat ovat yhtä lukuun ottamatta samat, jotka ovat ehdolla Lappeenrannan seurakuntayhtymän 51-paikkaiseen yhteiseen kirkkovaltuustoon: Joutsenon seurakunnan mandaatilla olevia kahdeksaa valtuustopaikkaa havittelee siis 13 ehdokasta.

Ehdolla Joutsenon seurakuntaneuvostoon ovat Jaakko Arminen, Ulla Heimonen, Antti Jarva, Sami Jokelainen, Leila Korte, Tuomo Kuparinen, Seppo Martikka, Leena Porthén, Mika Puronhaara, Ilkka Pöyhönen, Kimmo Reponen, Pekka Sihvonen, Ilkka Tiimo ja Sari Toikka.

He ovat Sihvosta lukuun ottamatta ehdolla myös yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Aiheesta lisää 27.9. Joutseno-lehdessä.