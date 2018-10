Käynnissä on 70 hirvenkaatoluvan kausi

Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen alueella on kaudella 2018—2019 70 hirvenkaatolupaa.

Määrä on noussut viimevuotisesta viidellä. Viime vuonna luvista käytettiin 94 prosenttia.

— Viime vuoden jahdin jälkeinen kanta ylitti hiukan tavoitteellisen hirvitiheyden. Nyt on varauduttu siihen, että päästäisiin lähemmäs tavoitteita, riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jussi Hynninen kertoo.

Näillä kaatomäärillä arvioitu hirvikanta jahdin jälkeen olisi suosituksen mukainen 2,5—3 hirveä tuhatta hehtaaria kohti.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Hirvenmetsästys voidaan aloittaa lauantaina 13.10. Pellolta vahtimalla hirviä on voinut metsästää jo syyskuun alusta lähtien.

Jahti päättyy joulukuun lopussa, mutta joulukuun lopusta tammikuun 15. päivään asti hirviä voi metsästää ilman koiran apua.