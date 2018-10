Pian valitaan joko kesä- tai talviaika — vaihtoon joutaisivat myös ankeat kuukausien nimet

Suomalaiset miettivät paraikaa ankarasti, kumpi olisi parempi, jatkuva kesä- vai talviaika. Oikeusministeriön Otakantaa.fi-sivulla voi mielipiteensä käydä kertomassa vielä viikon ajan.

Kysymys on vakavasta, suorastaan perustavanlaatuisesta asiasta, joka koskettaa meitä kaikkia. On valittava, haluammeko valoa iltaan vai aamuun.

Tässäkin asiassa mielikuvat puhuvat. Nimet ja nimitykset eivät ole niin mahtavia, että ne voisivat muuttaa todellisuutta, mutta niillä on väliä mielentilalle. Kyllä me tiedämme, ettemme pysyvään kesäaikaan siirtymälläkään saa ikuista kesää, mutta ehkä se tuntuisi kivemmalta.

Voisimmekohan kuukausien nimiä muuttamalla nostaa yleistä mielialaa?

Ankeista kuukausien nimistä joutaisi luopua kokonaan, ja ehkä muitakin voisi päivittää. Parhaillaankin herkän violettina hehkuva lokakuun taivas ainakin panee lujasti kampoihin loska-mielikuville. Koska meillä on jo helmikuu, voisi olla myös timanttikuu. Se sopisi tammikuulle. Viime talvi osoitti, etteivät timantteina säihkyvät lumihanget ole vielä pelkkää kansanperinnettä, vaikkakin tavanomaisempi talvikeli roiskii jääpuikkosateita.

Jokaiselle vuodenajalle voisi olla oma nimikkokuukausi. Koska on jo kesä- ja syyskuu, maaliskuusta voisi tehdä kevätkuun ja joulukuusta talvikuun.

Vanha agraarisanasto on enää harvojen hallussa. Vai tuleeko ponnistelematta mieleen, mikä on huhti? Entä touko tai elo?

Huhtikuu voisi olla valokuu ja toukokuu aurinkokuu. Vaikka aurinko palaa taivaalle jo helmikuussa, toukokuussa se hyvässä lykyssä alkaa myös lämmittää. Kesäkuuta saa edelleen kaikin mokomin seurata heinäkuu.

Jos meillä kerran olisi aurinkokuu, elokuun voisi nimetä kuukuuksi. Elokuu saa luovuttaa paikkansa sille, sillä juuri elokuun kuutamot ovat ainutlaatuisia.

Sitten tulee syyskuu, ja saa tulla vastakin.

Mutta sitten: hälytys! Kaksi masentavinta kuukautta, joilla on myös maailman lohduttomimmat nimet — loka- ja marraskuu — karkotettakoon kalenterista hyvinvointimme vuoksi!

Suomen kielessä riittää kauniitakin kylmän tai kostean sään sanoja, jos myöhäissyksyllä täytyy välttämättä viitata niihin: routa, riite, halla, huuru, usva, utu.

Lokakuusta voi tehdä sadekuun, sumukuun tai vaikka kuurankukkakuun. Mikä tahansa niistä on parempi kuin nykyinen.

Marraskuu olkoon tähtikuu.

Kirjoittaja on joutseno-lehden päätoimittaja.

