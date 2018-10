Pulpin puiset leikkipyssyt kritisoivat taiteen sovinnaisuuksia

Puiset leikkiaseet lapsuudesta koristavat yhtä seinää Taidekeskus Idässä Lappeenrannassa.

— Näillä olen leikkinyt Pulpilla, sanoo joutsenolaislähtöinen kuvataiteilija Henrik Härkönen.

Aseet ovat Härkösen ja hänen isänsä tekemiä.

— Nämä on tehty silloin, kun en tiennyt, mitä taide on. Palasin lapsuuteen asti hakemaan merkityksiä.

Aseet ovat osa Härkösen tänään avautuvaa näyttelyä It Doesn’t Matter. Aseiden lisäksi näyttelyn grafiikanvedokset ja länsimaiset symbolit kuten risti kertovat taiteilijan mukaan tämän päivän arvokadosta: mikä tahansa sommiteltu asia voi olla taideteos.

— Sisällön ajatellaan ilmaantuvan automaattisesti, merkitystunne laskee ja häviää. Näyttelyn tarkoitus on tuoda tämä prosessi ilmi, hän taustoittaa.

Härkönen on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta. Kuvataiteen lisäksi hän tekee musiikkia ja stand up -komiikkaa.

Näyttely on esillä Taidekeskus Idässä 4.—27. lokakuuta.