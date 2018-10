Doggy Style trimmaa koirien ohella kissoja

Trimmaamo Doggy Style on avannut ovensa Välitie 3:ssa. Takapihan puolella olevissa tiloissa trimmataan yrityksen nimestä huolimatta paitsi koiria myös kissoja.

Itse asiassa yrittäjä Tiia Heinonen on erikoistunut tekemään näyttelytrimmejä pitkäkarvaisille rotukissoille, joista hänellä on kokemusta kotoa: hän on kasvattanut persialaisia kissoja ja niiden lyhytkarvaisia versioita exoticeja Mau-Miun nimellä vuodesta 2011.

Niin sanottuja kotitrimmejä Heinonen tekee kaiken-, myös sekarotuisille koirille ja kissoille.

