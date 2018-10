Kultsu pyrkii ensi kaudella kolmen kärkeen, sopimusasiat ovat jo hyvällä mallilla

Vähintään kolmossija on tavoitteena Kultsu FC:llä, kun ensi kausi jalkapallon Kaakkois-Suomen Kolmosessa käynnistyy. Pelaajapula ei enää pahasti varjosta kauteen valmistautumista.

— Sopimuspapereissa on yhdeksisen nimeä, sopiva sekoitus konkareita ja nuoria pelaajia, avaa joukkueenjohtaja Janne Borgström.

Vuoden sopimuksen ovat allekirjoittaneet Riku Nurkka, Veikka Vauhkonen, Panu Peräkylä ja Nasiry Mirwais. Joutsenolaistuneet maalitykit Kareem Abubakar ja Audu Alexander Odeh ovat sitoutuneet joukkueeseen kahdeksi kaudeksi.

— Joukkueen kapteenille Hätsälle (Olli Hätöselle) paikka on auki, jos vain paikat kestää ja mies tahtoo pelata, Borgström mainitsee.

— Odotellaan ja katsellaan, miltä jaloissa tuntuu, puntaroi Hätönen Borgströmin kutsua.

Konkari on tyytyväinen varsinkin tämän kauden hyökkäyspeliin. Tekopaikat syntyivät sekä alhaalta rakentamisen että nopeiden vastaiskujen kautta.