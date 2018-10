Sydänyhdistys palkittiin jäsenhankinnasta

Joutsenon sydänyhdistys on kasvattanut jäsenmääräänsä vuosi vuodelta.

Jäsenistön runsastuminen huomioitiin Suomen sydänliiton taholta, kun Joutsenon yhdistys palkittiin Vuoden jäsenhankkijana. Palkitseminen liittyi sydänviikon jäsenhankintakampanjaan ja Joutsenon yhdistyksen lisäksi palkinnon sai kaksi muuta paikallista sydänyhdistystä.

Numerot puhuvat puolestaan. Jäsenmäärä on noussut noin sadalla hengellä kahdessa vuodessa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Hietanen. Loppuvuoden jäsenmäärä Joutsenon sydänyhdistyksessä on hieman päälle 300 henkeä.

Yhdistys järjestää toimintaa, kuten kävely- ja pyörälenkkejä, ja pyörittää kirpputoria.

— Moni liittyy jäseneksi toiminnan takia, Hietanen sanoo.