Autoilu ei katso ikää, jos terveyttä riittää — entistä useampi autoilija on iäkäs

Suomen autokanta vanhenee, mutta samaa jalkaa vanhenevat myös autoilijat.

Suomen noin 3,7 miljoonasta ajokortista yli 65-vuotiailla niitä on noin 761 000. Prosentuaalisesti määrä on noin 20,5 prosenttia autoilijoista.

Väestön vanhentuessa ajokortillisten iäkkäiden osuus kasvaa. Merkittävä syy kasvuun on, että entistä iäkkäämmät ovat terveitä ja haluavat, että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla.

Liikenneturvan kouluttaja Kari Vaske toteaa, että iäkkäät ihmiset ovat tottuneet liikkumaan. Liikenneturva on jalkautunut lokakuussa jakamaan tietoa iäkkäille autoilijoille eri tilaisuuksissa ympäri Etelä-Karjalaa.

Iän myötä aistien toiminta heikkenee, samoin motoriikka. Iäkkäiden kuljettajien valttina puolestaan on kokemus ja maltti.

— Kokonaistilanteita on vaikeampi ottaa huomioon, eikä esimerkiksi risteystilanne selviä yhdellä nopealla vilkaisulla. Ikääntyvät autoilijat voivat hidastaa liikennettä. On parempi, että ratkaisut tehdään maltilla eikä vauhdilla hosuen.

Oman hyvinvoinnin terveyden ja liikkumisen ylläpito on ensiarvoisen tärkeää. Niin ratin takana kuin jalankin liikkuessa.

— Lihaskunnosta, tasapainosta ja motoriikasta on pidettävä huoli. Autoilu vaatii huolellisuutta ja pään pitää kääntyä risteyksissä, toteaa puolestaan Liikenneturvan kouluttaja Veijo Suomela.

Suomela muistuttaa, että iän karttuessa keho haurastuu. Törmäys, josta nuorempi säilyy vammoitta, voi ikääntyneelle olla kohtalokas.

Iäkkäiden kuljettajien aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet sekä sairaskohtaukset erityisesti ulosajoissa.

Iäkkäille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen, jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen liukkaalla säällä ja pyöräilijänä risteysajo.

Onnettomuuksia, joihin liittyy alkoholi ja ylinopeus, iäkkäille sattuu puolestaan muuta väestöä vähemmän.

Autojen tekniikka on kehittynyt ajoa helpottavilla järjestelmillä. Suomela kehottaa päivittämään autoa modernimpaan, jos siihen on tarvetta ja mahdollisuuksia.

— Olkaa itsekkäitä. Jos tekniikka helpottaa ajamista, sitä kannattaa suosia. Sen hyöty kuitenkin kumoutuu, jos ajoa helpottavat varusteet muuttavat ajotapaa.

Pariskuntien on taas syytä pitää ajotaitoa yllä molempien osalta.

— Entä jos toinen sairastuu? Pahimmillaan uusi auto seisoo pihassa, mutta sillä ei päästä liikkeelle, jos toisen puolison ajotuntuma on hävinnyt.

