Joutsenolaiset maanparannusopit toimivat valtakunnallisesti

Kaikki lähti tarpeesta. Vuosituhannen alussa maanviljelijä Juuso Joonan Tyynelän tilan pellot Aholassa kärsivät eloperäisen aineen vähäisyydestä, ja maan rakenne oli huonontunut.

— Tiesin, että metsäteollisuuden sivutuotekuituja oli hyödynnetty maanparannuksessa, ja ryhdyin kokeilemaan asiaa.

Kokeilu johti yritystoimintaan. Joona perusti Tyynelän maanparannus Oy:n vuonna 2012. Yhtiö jalosti ja markkinoi metsäteollisuuden ylijäämätuotteista jalostettuja maanparannusaineita pelloille.

Suuri pyörä lähti pyörimään vuonna 2016, kun firma fuusioitui kahden muun alan toimijan kanssa. Lopputuloksena syntyi Soilfood Oy, joka on Suomen suurin kierrätyslannoitteiden ja maanparannustuotteiden toimittaja.

Toiminta on maanlaajuista, ja yritys tarjoaa maanviljelijöille muun muassa kalkkeja, maanparannuskuituja ja kierrätyslannoitteita, joilla parannetaan peltojen ravinnetasapainoa ja lisätään kasvukykyä.

Yritys tekee yhteistyötä muun muassa UPM:n Stora Enson, Metsä Groupin, Gasumin ja ST1:n kanssa.

Tuotteet ovat kierrätystavaraa, jossa toisen ylijäämämateriaali on toiselle jalostettava raaka-aine. Esimerkiksi ravinteeksi jalostettava paperikuitu on metsäteollisuuden ylijäämää, joka pitäisi ilman jalostusta polttaa tai ajaa kaatopaikalle.

— Emme missään tapauksessa hävitä teollisuuden jätteitä, vaan jalostamme niistä lannoite- ja maanparannustuotteita, Joona sanoo.

Vaikka Soilfood ja tutkimustyö vievät valtaosan Joonan ajasta, hän kokee ensi sijassa olevansa maanviljelijä, joka oppii yrityksen ja erehdyksen kautta kotitilallaan Aholassa.

— Ilman maanviljelyä en olisi tutkija enkä yrittäjä.