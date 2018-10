Lomautukset peruttu — oma diakoniarahasto auttaa Joutsenon seurakuntaa, kun budjettia karsitaan

Joutsenon seurakunta selviää ensi vuoden määrärahaleikkauksista ilman lomautuksia. Huolellisella taloussuunnitelulla saadaan valtaosa tarvittavista säästöistä, lähes 72 000 euroa.

Kaikkiaan Joutsenon edellytetään tulevan ensi vuonna toimeen 85 000 euroa vähemmällä kuin tänä vuonna.

— Kävimme rivi riviltä läpi eri momentit ja teimme täsmämenoarviot, kirkkoherra Tero Kalpio selvittää.

Pelivaraa ei jää.

— Suurin osa normaalista perustyöstä hoidetaan tuttuun tapaan, Kalpio lisää.

Sijaisia, joiden ottaminen töihin merkitsisi kahta päällekkäistä palkkakulua, ei ensi vuonna voida palkata.

Toinen apu on seurakunnan oma diakonia- ja yhteisvastuurahasto. Sieltä otetaan 6 200 euroa diakonian avustuksiin ja toimintaan.

Siitä ei tehdä jatkuvaa käytäntöä. Rahastoon on kerätty pitkällä ajalla varoja esimerkiksi keräyksistä.

Kolmas budjetin tukijalka on tulojen lisääminen. Vuokraamalla seurakunnan tiloja ulkopuolisille pyritään saamaan 7 000 euroa.

Kalpio mainitsee esimerkkeinä Kesärannan leirikeskuksen sekä seurakuntakodit. Myös kirkkoa voisivat ulkopuoliset vuokrata konsertteihin.

Jos lomautuksiin olisi jouduttu, 6 200 euron säästövaatimus olisi vastannut koko henkilöstön lomauttamista vajaaksi viikoksi. Tätä ei Joutsenon seurakuntaneuvosto pitänyt hyvänä.

— Se olisi käytännössä ollut työntekijän karenssiaikaa eli mennyt kokonaan työntekijän pussista, Kalpio sanoo.

Seurakuntaneuvosto päätti säästötoimista tiistaina yksimielisesti. Osa jäsenistä on myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Kalpio toivoo siellä kyseenalaistettavan, onko säästöjen kohdistumisen näin rajusti Joutsenoon oikeudenmukaista.

Muutkin yhtymän seurakunnat ovat säästäneet, mutta Kalpio sanoo, että Joutsenossa se on ollut suhteellisesti raskainta.

— Toivoisin, että kustannuksia ei mekaanisesti laskettaisi euro per seurakuntalainen. Kustannusrakenteemme on erilainen kuin keskustan seurakunnilla, jossa asutus on tiheää ja maantieteellinen alue pieni. Meillä on paljon maaseutua, Kalpio huomauttaa.

Joutsenon seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 saa olla korkeintaan 716 050 euroa. Koko Lappeenrannan seurakuntayhtymän talous- ja jäsenkehitys on ollut heikkoa.

Talousarviosuunnitelman käsittelevät vielä yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto.