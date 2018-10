Piranan yläkertaan lisää asuntoja — kaavaluonnos nähtävillä vielä huomenna

Keskuskatu 4:ssä sijaitsevan liikekeskuksen yläkertaan ollaan kaavoittamassa asuntoja.

Kaavamuutos on käynnistynyt liikehuoneistojen yhden omistajan aloitteesta. Hän on jo aiemmin muuttanut viisi tyhjillään ollutta liikehuoneistoa asunnoiksi ja haluaisi muuttaa kaksi huoneistoa lisää, koska vuokra-asunnoilla on liiketiloja enemmän kysyntää. Poikkeamisluvalla tämä ei ole enää mahdollista.

Joutsenon kirjastoa, sen viereistä Keskuskatu 4:n liikekeskusta ja Ostoskujaa koskeva kaavaluonnos on nähtävillä vielä tänään ja huomenna. Kaava-aineistoon voi tutustua muun muassa kirjastossa sekä kaupungin verkkosivuilla.

Liikekeskuksen katutasossa toimii muiden muassa K-supermarket Pirana.

