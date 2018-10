Kultsu FC aloittaa naisjalkapallon

Joutsenoon on perustettu naisjalkapallojoukkue.

Joukkue on osa FC Kultsua, ja tähtäimessä on tavoitteellisesti treenaava joukkue alueen pelaajille. Ajatus joukkueesta lähti liikkeelle Sirpa Pulkkisen ja Kristiina Saarnion ideoimana.

— Päällimmäinen syy toiminnan aloittamiselle on rakkaus jalkapalloa kohtaan. Haluamme tarjota Joutsenon ja lähialueiden naisille ja tytöille mahdollisuuden jatkaa jalkapalloharrastustaan, Pulkkinen sanoo.

Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki pelaamisesta ja tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneet. Toiveissa on saada mukaan myös Kultsun tyttöjoukkueissa pelanneita harrastajia.

Joukkueenjohtajana toimiva Kristiina Saarnio näkee uuden joukkueen pitkän tähtäimen asiana, jolla kehitetään Joutsenon naisjalkapalloa.

— Treenasimme naisporukalla viime talvena jolloin syntyi idea, että olisi hieno lähteä kehittämään tavoitteellista toimintaa edistääksemme myös tyttöjalkapalloa.

Joukkueen vastuuvalmentajana toimii Arto Valtonen apunaan Marko Peuhkuri.