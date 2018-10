Anne Hämäläinen osaa heittäytyä täysillä gospeliin

On kesäkuinen sunnuntai Joutsenon kirkossa. Anne Hämäläistä jännittää niin, että jalat lyövät loukkua.

Mutta siinä hän vain seisoo Joutsenon Gospelkuoron eturivissä ja laulaa levynjulkaisukonsertin solistiosuudet. Hänen mielessään käy, että pettääkö hän yleisön, kun levyllä on solistina Heikki Pöyhiä, mutta konsertissa vaan joku Anne.

Turha huoli. Yleisö saa kuulla uljasäänistä naista, joka heittäytyy täysillä musiikin vietäväksi.

— Annan laulaessani kaiken, Hämäläinen myöntää.

Hoivayrittäjä Hämäläinen liittyi Joutsenon Gospelkuoroon kuukausi sen perustamisen jälkeen, lähes viisi vuotta sitten. Nähtyään kuoron ilmoituksen kirjastossa hän istui autossaan jonkin aikaa. Piti kerätä rohkeutta ennen kuin soitti kuoronjohtaja Toni Pussiselle.

— Tämä on ollut minulle henkinen lottovoitto. Joskus olen ajatellut, että voi kun tämä olisi tapahtunut 20 vuotta sitten, Hämäläinen huokaa.

Mutta toisaalta: ehkä juuri nyt on oikea aika. Ääntä on ehtinyt harjoittaa runsaasti, ja oma lempimusiikkityyli on kirkastunut. Se on nimenomaan gospel.

— Kaikki lähtee negrospirituaaleista. Yritän saada omaan lauluuni sitä samaa tunnetta. Niin Tonikin aina sanoo: ajatelkaa, mitä laulatte. Minä näen musiikin kuvina.

Vaikka laulaminen vie energiaa, kuoro antaa sitä takaisin.

— Jos ahdistaa ja painostaa, musiikin avulla jatkan eteenpäin. Ja televisiodekkareiden, Hämäläinen lisää.

Häneltä on kysytty, miten tuollaisen lauluäänen saa.

— Kun on ikää ja laulanut paljon, se kuuluu äänessä. Pitää kokeilla rohkeasti, pudotella korkealta kauniisti alas, laulaa kuvioita, harjoittaa äänilihaksia.

Laulamisesta innostuneita hän neuvoo laulamaan aina, kun mahdollista.

Ääni on hänestä parhaimmillaan, kun sen antaa tulla täysillä, käyttää koko kroppaa ja hengittää kunnolla.

Oli aika, kun Hämäläinen maalasi tauluja. Hän kuvailee, että niitä tuli kuin sieniä sateella.

Myöhemmin hän on tajunnut, että se taisi olla jonkinlaista terapiaa. Taide näytti voimansa ja teki tehtävänsä.

— Kunpa jokainen löytäisi itselleen lajin, sellaisen, joka antaa paljon, hän toivoo.

Oman lajinsa hän löysi jo lapsena. Tamara Lund oli tyttöaikojen idoli 1960-luvulla. Anne oli yrittäjävanhempien ainoa lapsi. Vanhemmat pitivät Joutsenossa Shell-huoltoasemaa. Milloin mikäkin purnukka sai tehdä mikrofonin virkaa, kun Anne lauloi Lundia ja Paula Koivuniemen Perhosta.

Hän suunnitteli ryhtyvänsä isona oopperalaulajaksi tai kirurgiksi, ja hänestä tuli kuoroharrastaja ja sairaanhoitaja.

Laulaminen on niin verissä, että musiikki alkaa soida mielessä heti herätessä.

— Harjoittelen silloin, kun mieheni ei ole kotona. Äänitän lauluani, siinä oppii hyvin. Kuulee selvästi, jos ote herpaantuu kesken kappaleen.

Pianon ääressä hän viihtyy, mutta harmittelee, että urheilu peittosi lapsena pianokoulun.

— Siksi soittamiseni on vähän tökkeröä. Koko ajan hoen ”eiku, eiku”. Mutta pianon soittaminen tekee hyvää aivotoiminnalle.

Vanhempiensa erottua Hämäläinen päätti, ettei mene koskaan naimisiin, vaan jää sinkuksi ja muuttaa oppaaksi ulkomaille.

Yksi discoilta toukokuussa 1980 muutti suunnitelmat.

— Oltiin tyttöporukalla Polar-discossa Lappeenrannassa. Neljä nuorta miestä käveli ovesta sisään, mutta minä näin vain yhden, Jukan. Olin kova tanssimaan, mutta häntä en saanut tanssiin, Hämäläinen nauraa.

Vihille mentiin ja perustettiin perhe. Nyt Anne Hämäläinen on isoäiti — poikansa lapsille mummo ja tyttärensä lapsille mummu.

— Isoäitiys on ihanaa. Kaipaan lapsia koko ajan! En puutu heidän elämäänsä, mutta autan, kun he tarvitsevat minua.

Lastenlasten yökyläilyt ovat kalenterissa tarkasti ylhäällä.

Musiikki on aina ollut Anne Hämäläiselle luontevin itseilmaisukeino. Hän kuuntelee mielellään muiden muassa Eaglesia, Aretha Franklinia, Whitney Houstonia, Amy Winehousea ja Janis Joplinia. — 1980-luvulla en tykännyt Houstonista, mutta mielipide on muuttunut. Hänen äänenkäyttönsä oli mahtavaa!