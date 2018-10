Kokoaan suurempi kauppa

Market IsoEväs on avannut ovensa Korvenkylän Asematiellä.

Kauppias Niina Jalkanen, kuvaile muutamalla sanalla, millainen market IsoEväs on.

— Lämminhenkinen, suhteellisen laajan valikoiman sisältävä pieni kyläkauppa.

Olet asunut perheesi kanssa Korvenkylässä viitisen vuotta. Mistä muutitte?

— Ylämaalta eli aivan toiselta laidalta kaupunkia.

Miten olette kotiutuneet Korvenkylään?

— Todella hyvin. Korvenkylä on viihtyisä, ja täällä on rauhallista asua. Palvelut, jotka täällä on saatu pidettyä, ovat yksi syy, miksi viihdymme: koulukeskus on lähellä, ja sen yhteydessä on myös kirjasto — ja taitaa täällä muutamana päivänä kuussa neuvolatätikin piipahtaa.

