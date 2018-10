Pääkirjoitus: Katse tiehen ja kännykkä kassiin

Yhtenä keskiviikkona Kuutostielle eteeni tuli rampista viininpunainen auto, joka kiinnitti huomioni ensin ajonopeutensa, sitten ajotapansa vuoksi. Auto ajoi liian hiljaa ollakseen liittymässä valtatien vauhtiin. Kohta auto lingerteli vasemmalle ja oikealle.

Ohittaessani autoa näin nelikymppisen kuljettajan näpyttelevän kännykkää katse sen ruudussa.

Käsi sydämelle: olen syyllistynyt samaan itsekin. Oletko sinä?

Suomalainen liikennekulttuuri on viime vuosikymmeninä parantunut suuresti. 20 vuodessa liikenteessä kuolleiden määrä on lähes puolittunut, autot ovat parempia ja ajotyyli entistä turvallisempi.

Vakuutusyhtiön liikenneturvallisuuden asiantuntija ennustaa, että teiden turvallisuuteen vaikuttavat nyt eniten kännykän käyttö, päihteet ja vanheneva väestö.

Jos ajaessaan tutkii matkapuhelinta, onnettomuusriski moninkertaistuu. Liikenneturvan mukaan jo 40 prosenttia suomalaisista joutuu tämän takia vaaratilanteisiin. Ehkä moni käsittämätön kolari saa siitä selityksen.

Viime vuonna päihteiden vaikutuksen alaisena kiinni jääneistä noin kolmannes oli ottanut huumeita tai lääkkeitä. Vanhenevien autoilijoiden riesana on aistien ja reaktiokyvyn heikkeneminen.

Liikenteessä tarvitaan keskittymistä. Pelkästään se, että olemme ihmisiä, on riskitekijä, joten vaikuttakaamme niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa.