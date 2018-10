Joutsenon hyvinvointiaseman tulevaisuus on täysin avoinna

Mitä palveluita Joutsenon hyvinvointiasemalta tulevaisuudessa saa? Mihin asti etenkin korvenkyläläisten käyttämä lääkäripäivystys Honkaharjun terveysasemalla palvelee? Ja jatkuuko ilta- ja viikonloppupäivystys Imatran uudessa sote-keskuksessa vai keskitetäänkö päivystys keskussairaalaan?

Siinä kysymyksiä, joita moni joutsenolainen näinä päivinä miettii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tultua niukkasanaisesti ulos julkisuuteen strategiansa ja palveluverkkonsa valmistelun lähtökohdista.

Vastauksia pohtii myös Eksoten johto.

— Meillä on hallituksen mandaatti suunnitella palveluverkkoa erityisesti maakunnallisesti. Miten maakunnallista optimointia toteutetaan, siitä vasta aloitetaan suunnittelua. Tällä hetkellä mitään muutoksia ei ole tiedossa, sanoo terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Karhula viittaa Eksoten hallituksen hyväksymiin karkeisiin suuntaviivoihin, joiden mukaan Lappeenrannan uusi sote-keskus sijoitetaan keskussairaalan yhteyteen, Imatran uusi sote-keskus kaupungin keskustaan ja niiden samoin kuin muidenkin hyvinvointikeskusten ”toiminnallinen sisältö ja laajuus suunnitellaan pääsääntöisesti maakunnallisen optimoinnin näkökulmasta”.

Eksoten hallitus linjasi myös, että Armilan ja Honkaharjun sairaaloiden vuodeosastot siirretään keskussairaalan A-torniin sen saneerauksen valmistuttua, minkä jälkeen molemmat sairaalat jäävät pois Eksoten käytöstä.

Kuluvan viikon maanantaina koolla ollut Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti lähestyä Eksotea selvityspyynnöllä. Eksoten on lokakuun aikana selvitettävä muun muassa, mitä toimintoja keskussairaalan yhteyteen on tulossa.

Eksoten ja Lappeenrannan väliset palvelusopimusneuvottelut ovat vielä tältä syksyltä käymättä.





Huolettaako lääkäripalveluiden saatavuus? Kyllä

Ei Näytä tulokset