Lakko sulkee liikuntahalleja ja vaikuttaa pÃ¤ivÃ¤kotiruokailuun

JHL:n poliittinen lakko sulkee Lappeenrannan uimahallit, urheilutalon, liigajäähallin, harjoitusjäähallin ja Sammonlahden palloiluhallin maanantaina 22. ja tiistaina 23. lokakuuta.

— Tämänhetkisen tiedon mukaan Joutsenohalli pystytään pitämään auki, kertoo liikuntajohtaja Pasi Koistinen.

Myös harjoitusjäähalli UK Areena on avoinna normaalisti.

Lakon seurauksena osassa Lappeenrannan päiväkoteja ruokatarjoilu poikkeaa tavanomaisesta. Ruokatarjonta on rajallista Keltun, Kesämäen, Mäntylän, Myllymäen, Peltolan, Karhuvuoren, Kourulan, Lappeen, Sammonlahden, Skinnarilan ja Uus-Lavolan päiväkodeissa.

Lakon piiriin kuuluvissa päiväkodeissa tarjotaan aamupala ja välipalaa soveltaen, mutta varsinaista lounasta ei välttämättä pystytä tarjoamaan lainkaan tai korkeintaan soveltaen. Erityisruokavalion aterioita ei pystytä tarjoamaan ollenkaan.

Lasten huoltajia pyydetäänkin varautumaan hoitopäiviin 22. ja 23. lokakuuta niin, että lapsella on lounaaksi eväät. Jos lapsella on erityisruokavalio, huoltajia pyydetään varaamaan eväät kaikkia päivän ruokailuja varten.

Lakko ei vaikuta Joutsenossa toimivien päiväkotien arkeen. Lakko ei vaikuta syysloman takia myöskään koulujen toimintaan.

Kaikkien kaupungin kiinteistöjen kiinteistöhuolto on lakon piirissä. Kiinteistöhuollon päivystys toimii normaalisti.

JHL vastustaa poliittisella lakolla irtisanomislakia. Lakossa ovat työntekijät, joiden työehtosopimus on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus tai AVAINTES.

Virkasuhteessa olevat on rajattu lakon ulkopuolelle.